У анексованому Криму погіршується ситуація з COVID

У анексованому Криму погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. Фахівці вказують на зростання числа летальних випадків. Всього за останній тиждень там заразилося понад 1,7 тисячі осіб. Про це заявив "глава Криму" Сергій Аксьонов, повідомляє Страна.ua.

"У нас динаміка, на жаль, негативна. За тиждень підтверджено одна тисяча сімсот двадцять шість випадків нової коронавирусной інфекції, 1 327 випадків пневмонії, зареєстровано 43 летальні випадки", - сказав "глава Криму" Сергій Аксьонов.

За його словами, основними місцями зараження коронавірусом у включеному Криму є: громадський транспорт, установи, де люди масово збираються, в тому числі лікарні, і нічні клуби.

Найгірша ситуація в Сімферополі, Ялті та Алушті.

При цьому стійка тенденція до зростання захворюваності спостерігається на всьому півострові, збільшується рівень летальності.

За інформацією фахівців, в найближчі два тижні така ситуація збережеться.

При цьому показник захворюваності коронавірусів почав стабільно зростати в включеному Криму з початку червня. У травні на півострові фіксували в середньому близько 95 нових випадків зараження за добу, до кінця червня цей показник досяг позначки в 294.