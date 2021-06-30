Астрологи назвали три найщасливіших знака Зодіаку

Астрологи переконані, що знак Зодіаку, під яким народилася людина, робить сильний вплив на його долю. Від цього може навіть залежати те, наскільки щасливим буде людина. Публікуємо трійку найщасливіших знаків, повідомляє УНИАН.

Близнюки

Перше місце серед найщасливіших знаків Зодіаку дістається Близнюкам. Вони дуже життєлюбні і тому творять своє щастя своїми руками. Вони володіють дуже важливою якістю-свободою від комплексів і забобонів, від чужого впливу і своїх звичок. Близнюки-гедоністи, і вважають за краще займатися тільки тим, що доставляє їм радість і задоволення.

Лев

Леви дуже успішні, будь-які справи вдаються їм без зайвих складнощів. Вони впевнені в собі, самодостатні та благородні, мають широкі погляди, а тому навколо Лева завжди таке ж цілеспрямоване і успішне оточення. Лев в житті завжди прагне мати все найкраще, чого, зазвичай домагається.

Водолій

Водолії легкі і безтурботні. Вони не прив'язані до одного місця і не страждають від самотності. Представники цього знака зазвичай всебічно розвинені, і дуже товариські, а тому завжди затребувані і мають безліч друзів.