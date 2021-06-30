Арахамія прокоментував своє повідомлення, коли він не впізнав Хмару і Шишкіна
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував своє повідомлення в чаті фракції, коли він не впізнав Степана Хмару та першого генпрокурора України Віктора Шишкіна.
Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.
Відзначимо, що Арахамія, не впізнавши Хмару і Шишкіна, написав в партійному чаті
"Що це за два діда-мопеда? Стоять в залі".
Арахамія розповів, що
"добре знає і Шишкіна, і Хмару, але зі спини не навчився розпізнавати людей".
Він також підкреслив, що
"і подумати не міг, що такі поважні люди можуть собі дозволити робити політичні провокації на урочистій події".
"Якби я знав, що це ці два шановні джентльмени, я б особисто підійшов і сказав би, що потрібно розуміти, де ви знаходитесь... Як це виглядає на телебаченні в країні агресора, коли ти Президента називаєш вбивцею. Мені здається, це некоректно...", - розповів Арахамія.