Арахамія прокоментував своє повідомлення, коли він не впізнав Хмару і Шишкіна

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував своє повідомлення в чаті фракції, коли він не впізнав Степана Хмару та першого генпрокурора України Віктора Шишкіна.

Про це повідомляє Telegram-канал Політика Країни.

Відзначимо, що Арахамія, не впізнавши Хмару і Шишкіна, написав в партійному чаті "Що це за два діда-мопеда? Стоять в залі".

Арахамія розповів, що "добре знає і Шишкіна, і Хмару, але зі спини не навчився розпізнавати людей".

Він також підкреслив, що "і подумати не міг, що такі поважні люди можуть собі дозволити робити політичні провокації на урочистій події".