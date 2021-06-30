Три пастки, які провокують стрес на роботі

Зі стресом на роботі точно стикався кожен з нас, але іноді ми самі провокуємо його через психологічних особливостей, навіть коли на це немає об'єктивної причини, повідомляє WomanEL.

Які є 3 пастки, які провокують стрес на роботі?

Перфекціонізм

Перфекціонізм, це проблема багатьох працівників. Бажання виконувати всі завдання ідеально, на що витрачається дуже багато часу і сил навіть тоді, коли цього ніхто не просить.

Надмірна адаптація

Цей аспект стосується того, що ви занадто сильно намагаєтеся підлаштуватися під довкілля, щоб бути ідеальним співробітником або догодити всьому керівництву. В цьому випадку ви жертвуєте своїми інтересами й ментальним здоров'ям заради інших людей, що часто залишається непоміченим.

Занадто сильна залученість

Ще одна пастка, яка тільки збільшує стрес це надмірна залученість в процеси. Це здорово, якщо вам подобається робота і ви готові витрачати на неї всі сили, але в підсумку така позиція призводить до вигоряння і прокрастинації.