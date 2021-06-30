Албанія підозрює громадян РФ в шпигунстві

Влада Албанії підозрює в шпигунстві двох громадян Росії, які перебували в країні під час міжнародних військових навчань Defender Europe 21, повідомляє Укрінформ.

"Прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою в незаконному зборі та передачі інформації проти російських Георгія Буданова і Владислава Черкасова", - йдеться в повідомленні.

Буданов приїхав в Албанію 1 березня 2021. Він представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях в місто Влера.

Однак в албанських правоохоронців виникли підозри щодо мети його перебування під час проведення в Албанії навчань Defender Europe 21. 10 травня росіянин був депортований прикордонною поліцією.

Другий росіянин, Черкасов, в'їхав в Албанію 12 травня. За інформацією ЗМІ, він заявив, що його пунктом призначення є місто Дуррес, де в той час проводилися навчання Defender Europe 21. Цей факт викликав сумніви в справжній меті прибуття росіянина в Албанію.

Під час перевірки речей Черкасова було виявлено дрон, який йому не дозволили ввезти.

Як зазначається, протягом трьох днів перебування в Албанії (в Тирані і Дурресе) росіянин був під постійним наглядом.