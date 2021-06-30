Ремонт дороги в аэропорт "Борисполь": влияние работ на движение

Ремонтные работы на участке дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский, который ведет в Международноый аэропорт "Борисполь", проходят на 4 км трассы из запланированных "Укравтодором" 17 км, повідомляє UBR.

На этом отрезке работники снимают асфальтное покрытие, свидетельствует видео с дрона пользователя YouTube Сергея Мухлынина, опубликованное 28 июня.

В связи с ремонтом транспорт двигается только по одной стороне дороги ­– в направлении столицы. Там организовали двустороннее движение. На видео видно, что трафик не уплотнен, и водители не испытывают проблем с проездом.

При этом накануне длинных выходных, 25 июня, в сторону выезда из Киева наблюдалась пробка, и машины простаивали по несколько часов.

По информации автора, на данном этапе знаки информируют, что протяжность ремонта будет достигать 14 км.

Ранее в аэропорту предупредили пассажиров, что из-за ремонта дорога в "Борисполь" может занимать больше времени. Поэтому нужно учитывать изменения в организации дорожного движения.