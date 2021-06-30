S&P присвоїв Укравтодору кредитний рейтинг після випуску євробондів

Одне з провідних рейтингових агентств Standard & Poor's надало Укравтодору кредитний рейтинг інвестиційного рівня «В». Це відбулося після того, як Укравтодор успішно розмістив на Лондонській фондовій біржі євробонди «Великого будівництва, повідомляє УНІАН.

Рейтингова оцінка відображає здатність емітента цінних паперів виплачувати заборгованість та відсотки відносно боргових зобов'язань інших позичальників. Наявність такого рейтингу є важливою умовою відкритого фінансового ринку. На міжнародному рівні рейтинг відіграє роль при проведенні переговорів з інвесторами і залученні коштів, розповіли в Укравтодорі.

Нагадаємо, 17 червня Укравтодор вперше в історії України випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі під державні гарантії. В ході транзакції вдалося розмістити 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років.

Залучені кошти планується направити на оновлення дорожньої інфраструктури у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».