СБУ запобігла вивезенню з України партії культурних цінностей

У Київській області СБУ викрила організовану групу контрабандистів. Зловмисники намагалися переправити до країн ЄС майже 30 посилок з унікальними виробами, що датуються І тисячоліттям до н.е. і періодом Київської Русі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Встановлено, що до складу групи входило кілька жителів регіону. Ділки викуповували у місцевих колекціонерів культурні цінності для їх нелегального збуту за кордон. Своїх іноземних клієнтів вони підшукували через інтернет, в тому числі на спеціалізованих сайтах.

Переправити контрабанду ділки планували через сервіси міжнародного поштового зв'язку. Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів старовини, зокрема:

вироби і прикраси I тисячоліття до н.е. і періоду Київської Русі;

холодну зброю, срібні монети і предмети побуту першого тисячоліття н.е.

Експертиза підтвердила приналежність вилучених предметів до культурних цінностей.

Зараз одному з організаторів групи слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.