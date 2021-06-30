Чи вистачить у Раді голосів за закон про олігархів

Перше читання так званого законопроекту про олігархів, анонсоване на вівторок, 29 червня, перенесено на четвер, 1 липня, повідомляє Страна.ua.

Як виявилося, головний для проекту парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ще не розглянув документ і три альтернативних йому варіанти.

У президентській фракції "Слуги народу" (СН), втім, кажуть, що, незважаючи на перенесення, голосування буде успішним.

Неофіційно "слуги народу" додають, що внесений Офісом президента (ОП) законопроект про деолігархізацію по суті стане доповненням до змін до Податкового кодексу, які включають, в тому числі, підвищення ренти на залізну руду і проти яких ведуть запеклу боротьбу головні фінансово-промислові групи Україна (ФПГ).

Черга не дійшла

На порядку денному вівторка законопроект №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" і три альтернативних йому стояли ближче до кінця.

Черга до них навряд чи б дійшла (вона і не дійшла). Але розглядати їх все одно було не можна, тому вони, як з'ясувалося, ще не пройшли головний для них комітет Ради з нацбезпеки.

За цим діло не стане, запевнила член комітету Ірина Верещук (СН). Президентський законопроект, за її словами, повинні поставити на голосування в першому читанні на позачергове засідання парламенту вже в цей четвер.

"У середу ми (комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки) розглянемо президентський законопроект і рекомендуємо винести його в сесійний зал" , - спрогнозувала Верещук.

Комітет також вивчить три альтернативні законопроекти авторства, відповідно, народних депутатів Миколи Княжицького ( "Європейська солідарність", ЄС), Антона Полякова ( "За майбутнє", ЗБ), Андрія Ніколаєнка ( "Батьківщина").

Однак їх немає в порядку денному позачергового засідання. Народний депутат Поляков заявив, що альтернативні законопроекти, згідно з регламентом, повинні розглядатися разом з основним варіантом, але буде засідання позачергово.

"Можливо, наші проекти додадуть до основного після засідання головного комітету в середу. А взагалі тут безглуздо що-небудь прогнозувати, тому що які рішення будуть спущені з Банкової, такі вони (монобольшість) і приймуть" , - коментує народний обранець.

"Слуги народу" висловлюють впевненість в успішності голосування в четвер.

"У першому читанні підтримаємо, а далі потрібно дивитися на поправки і їх кількість", - заявила народний депутат Верещук.

"Проголосуємо обов'язково. Позиція нашої фракції - підтримати принциповий законопроект президента", - коментує народний депутат Данило Гетманцев.

Джерело в керівництві однієї з фракцій також говорить, що голосів за №5599 повинно вистачити.

"Упевнений, "протягнуть" законопроект. Левову голосів дасть, звичайно, монобольшість. Додадуть"Довіра", аваковська частина "За майбутнє", - спрогнозував він.

Депутатська група "Довіра" - відомий сателіт влади в парламенті, тому її підтримка не стане сюрпризом, хоча її депутати неофіційно висловлювали побоювання з приводу деолігархізації за лекалами Зеленського. А ось на тлі розмов про охолодження відносин між ОП і міністром внутрішніх справ Аваковим голосування проаваковскіх депутатів буде, звичайно, знаковим.

Політолог Руслан Бортник допускає, що це може статися в силу того, що глава МВС не хоче потрапити під вогонь критики: мовляв, підіграє олігархам.

"Хоча та ж мотивація може бути у депутатів, з ним пов'язаних, та й не тільки у них. Чи зіграє роль і те, що це тільки перше читання. А сам законопроект, як говорилося не раз, критичні інтереси олігархів не зачіпає. Думаю, всі дозволять попіаритися і все".

Відзначимо: 13 депутатів з депгрупи ЗБ - більше половини - проголосували за проштовхуваний ОП законопроект про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка буде тепер працювати на умовах Заходу.

Ці голоси не зробили погоду - проект зібрав аж 293, але вони продемонстрували готовність до співпраці. Побачимо в четвер, чи поширюється вона і на законопроект про олігархів. Співрозмовник у фракції СН каже, що не здивується, якщо ЗБ підтримає.

"Вони давно вже" лягли "під ОП в обмін на мільярди гривень на будівництво доріг (натяк на дорожні підряди для афілійованих з депутатами фірм)", - говорить джерело.

Член "За майбутнє" Дмитро Лубинець допустив, що група дійсно підтримає президентську ініціативу.

"Ми будемо обговорювати наше голосування в четвер. Я залишаюся при своїй думці, що це юридичний документ без кінцевого результату. Мета його прийняття може бути інша. Наприклад 1 липня запускається ринок землі. Щоб перебити негатив, придумали боротьбу з олігархами. І історія ця довгограюча...

Але є колеги в групі, які не просто хочуть, а точно голосуватимуть за проект. Мовляв, від нас не чекають, так давайте проголосуємо. У нас абсолютно демократична фракція. Якщо більшістю приймемо рішення все ж підтримати, я цілком допускаю, що ми проголосуємо ", - сказав парламентарій.

Податки плюс

Варто звернути увагу ще на один момент. Деолігархізація буде передостаннім питанням позачергового засідання в четвер. А останнім - №5600 "Про зміни до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", внесене урядом.

Це не менш резонансний проект, який не подобається головним ФПГ країни, хоча неофіційно його називають антиахметовськими, тому що група бізнесмена Ріната Ахметова найбільш послідовно противиться її прийняття, перш за все, через підвищення ренти на видобуток залізної руди, що відчутно б'є по доходах його ФПГ (докладніше про це можна прочитати тут).

"Прийняття законопроекту №5600 парламентом стане помилкою державної економічної політики. Ефект зростання доходів бюджету буде короткостроковим. Під виросли податковим тиском тіньовий сектор почне рости.

В результаті влада отримає зворотний ефект - зниження економічної активності і податкових надходжень до бюджету", - написав на своїй сторінці в Фейсбуці колишній топ-менеджер Ахметова, народний депутат Муса Магомедов (позафракційний).

Глава фракції "Слуги народу" Давид Архам заявив, що опір за "податковим" законом він відчуває навіть сильніше, ніж по олігархічному.

У співрозмовника видання з фракції СН свої претензії до проекту.

"Його автори впихнули все що могли і навіть те, що вже "збивалося", наприклад, так званий податок з продажу третьої квартири (коли ставка оподаткування підвищується для кожної нової угоди з нерухомістю в рік), податок з земельних паїв, ідея забрати частку акцизу на паливо у місцевих бюджетів. Таким чином вони зачепили всіх - і сільських, і міських депутатів і навіть частина соросят" , - коментує він на правах анонімності.

З голосами під проект можуть бути проблеми, але ОП нібито активно працює з "своїми" депутатами.

"Вони (президентський Офіс) говорять те, що полюбили говорити останнім часом: давайте приймемо в першому читанні, а там подивимося. Але будь-яка брехня, прийнята в першому читанні, рано чи пізно буде схвалена і в другому" , - говорить "слуга народу ".

При цьому він вважає, що податковий проект ніяк не пов'язаний з деолігархізацією.

А ось глава "податкового" комітету Данило Гетманцев навпаки, стверджує, що обидва законопроекти входять в так званий антиолігархічний "пакет".

"Ми як раз усуваємо пільги для великого, так званого олігархічного бізнесу... Думаю, що не весь зал проголосує, але фракція СН підтримає", - спрогнозував депутат.

Співрозмовник в керівництві однієї з фракцій також вважає, що підтримка буде.

"Чи проголосують СН і "Довіра", - коментує він.

"Допускаю, що так і буде. Головна битва за пакет змін до Податкового кодексу, до як і за проект про олігархів, буде перед другим читанням за потрібні цифри" , - говорить політолог Бортник.

З огляду на той факт, що до змін подали сім альтернативних законопроектів, битва буде непростою. Це вже показало голосування в головному комітеті: податковий проект "пройшов" за мінімальної переваги голосів прихильників (серед них були, до речі, депутати, орієнтовані на Авакова, але зате не було багатьох "слуг народу"), і головні ФПГ інтригували проти нього. Чи то ще буде в сесійній залі.