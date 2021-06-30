Мінфін продав держоблігацій на понад 2,5 млрд грн

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 29 червня залучило до держбюджету 2,532 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Інвесторам запропонували сім випусків цінних паперів у гривні. Строк обігу пропонованих державних облігацій - 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки, 5 років та 6 років.

Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,5%, 1-річних - 10,99%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних - 12,0%, 3-річних - 12,30%, 5-річних - 12,59%, 6-річних - 12,73%.