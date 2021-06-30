Тіна Кароль заінтригувала фанатів оголеними знімками

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких продемонструвала оголений образ. Артистка позувала без одягу і з удавом на голому тілі, повідомляє Обозреватель.

Відповідні кадри знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram. Кароль з'явилася перед підписниками сидячи на підлозі повністю оголеною. На її тілі лежав удав з жовтим забарвленням. Волосся співачка вирішила розпустити, а також вона зробила легкий денний макіяж.

Така пікантна фотосесія пройшла напередодні прем'єри кліпу на пісню "Красиво", яка відбудеться 1 липня.

Кароль роздяглася на фотосесії. Джерело: patreon.com/tinakarol