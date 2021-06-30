Вчені назвали найкращий час для їжі

Одне німецьке дослідження показало, що щільний, якісний сніданок допомагає скинути зайву вагу. А ось зате відсутність сніданку, коли людина йде на роботу натще, веде до проблем з серцем і судинами, повідомляє Здоровый образ.

Хоча це тільки одне дослідження і є абсолютно протилежні думки. Так, наприклад, багато дієтологів говорять, що важливість сніданку сильно переоцінюється. Бо все-таки як насправді, яке найкращий час для їжі, і як взагалі розподіляти продукти на сніданок, обід і вечерю? Дивіться докладніше далі у відео.