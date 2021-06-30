Заступник міністра оборони відзвітував про виконання держоборонзамовлення

Державне оборонне замовлення на 2021 рік виконано на 68,75, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Фінансові показники, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів від 2 квітня 2021 року №335/4, на сьогодні з боку Міністерства оборони виконані на 68,75% від загального фінансового ресурсу. Якщо порівняти це з минулим роком, то станом на 1 червня було взято лише 43,6% зобов'язань від загального ресурсу державного оборонного замовлення 2020 року", - сказав заступник міністра оборони України Олександр Миронюк на брифінгу в Києві в середу.

Заступник міністра запевнив, що Міністерство оборони вжило всіх заходів, щоб "не лише зриву, а й думки про те, що можливий зрив державного оборонного замовлення, не було".

"2020 рік для нас був складним. Але і під час цього складного року ми виконали державне оборонне замовлення на 99,95%, про що інформували суспільство. Нам залишилося п'ять місяців до кінця року. Я вважаю, що ті 30%, які залишилися, буде виконано, і на сьогодні загроз щодо виконання державного оборонного замовлення немає", - зазначив Миронюк.

Він також повідомив, що в рамках перехідного державного оборонного замовлення 2020 року в першому півріччі всі підприємства державного оборонно-промислового комплексу України, які брали участь, отримали аванси. За його словами, це дало їм можливість пережити кризу пандемії COVID-19.

"Завдяки цим діям Міністерству оборони в 2021 році було поставлено вже понад 3,5 млн одиниць ракет і боєприпасів різного призначення, було поставлено понад 300 приладів нічного бачення, більше ніж 700 одиниць озброєння і військової техніки, майна і засобів. Також було поставлено автомобільну техніку, бронетанкове озброєння і техніку, безпілотні авіаційні комплекси, радіолокаційні станції, модернізовані літаки і вертольоти, авіаційне майно і техніку. Також було поставлено техніку для військово-морських сил, а саме радіолокаційну станцію, засоби зв'язку, технічні засоби тилового забезпечення", - розповів Миронюк.

Він зазначив, що протягом 2021 року буде поставлено ще багато зразків озброєння і військової техніки, яка вкрай потрібна Збройним силам для захисту України під час агресії з боку РФ.

Крім того, Миронюк пояснив, що у зв'язку з імплементуванням закону України про оборонні закупівлі Міністерство оборони завчасно подбало про те, щоб контракти 2020-2021 року були перехідними.