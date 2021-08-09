Варіанти відпочинку під час перерви, для більш продуктивної роботи

Коли перед тобою величезний список справ, то перерви - це велика розкіш. Однак, для твого здоров'я вони просто необхідні. До того ж відпочинок позитивно вплине і на продуктивність роботи. Після гарного відпочинку ти будеш працювати ефективніше і з задоволенням, повідомляє Men's Life.

Пропонуємо тобі ряд порад, які допоможуть відволіктися і відпочити від роботи, зберегти заряд енергії та натхнення на весь робочий день.

Перерва 5 - 15 хвилин:

Рухайся

Бізнес-консультант Карсон Тейт у своїй книзі "Працюй легко. Індивідуальний підхід до підвищення продуктивності" радить під час перерви не думати про роботу і повністю від неї відвернутися. Не бажано поєднувати перекушування і перегляд електронної пошти або інших документів.

Краще в цей час походи: кілька разів спустися і піднімися по сходах, зроби прогулянку на свіжому повітрі. Ходьба (рух) сконцентрує твої думки і підвищить творчий потенціал.

Тейт заявляє: "Неважливо, що ви будете робити, головне - розігрітися. П'ятихвилинна перерва може бути навіть ефективніше півгодинного, якщо включити в нього рух".

Розслабся

А краще іноді взагалі нічого не робити. Moрa Томас дає раду під час перерви не перечитувати список необхідних справ на день, а зайнятися медитацією або просто розслабитися і глибоко подихати.

"Такі прийоми допоможуть підбадьоритися, скільки б у вас не було часу: 2 хвилини або 20", - заявляє Томас.

А краще помрій, дивлячись на зелень за твоїм вікном. За результатами досліджень подібні "зелені" міні-перерви сприяють поліпшенню концентрації пам'яті й підвищення ефективності роботи.

Перерва 30 хвилин:

Не залишайся за робочим столом. Лора Стек рекомендує прогулятися в швидкому темпі. А якщо за вікном погана погода, просто кілька разів спуститися і піднятися по сходах.

"Коли ви годинами сидите за столом, рівень енергії падає. Отримуйте максимум з того, що є: пройдіться до парковки або по всіх поверхах будівлі, використовуйте звичайну сходи як тренажер" - говорить Стек.

Пообщайся з колегами

Замість того, щоб під час перерви залишатися на робочому місці, бажано пройтися зі своїми колегами. Поспілкуватися з ними на цікаві для вас теми. Це допоможе розслабитися, відволіктися від роботи, а також дасть можливість отримати нову інформацію з будь-яких необхідних питань. Подібне спілкування сприяє зміцненню робочих відносин і корисно для кар'єри.

Запиши свої думки та ідеї

А якщо під час перерви все-таки немає бажання куди-небудь виходити, просто візьми аркуш паперу або блокнот - запиши свої думки. Тим самим ти як би від них звільнишся і зможеш більш об'єктивно оцінити свої дії. А якщо попереду у тебе великий проєкт, то зроби на аркуші паперу позначки про свої плани.

Ще один спосіб відірватися від робочого процесу - взяти цікаву книгу і почитати її. Доведено, що читання деколи краще знімає стрес і напруження, ніж прогулянки й музика. Ти відволікаєшся, заспокоюєшся і забуваєш про робочі проблеми.

Наведи порядок на робочому столі

Інший спосіб розслабитися і відпочити під час роботи - це просто прибрати на своєму робочому місці. Хоча дехто каже, що безлад на столі йде завжди поруч з творчістю, однак, хаос і завалений паперами стіл викликає стрес і небажання за ним працювати. Внутрішньо створюється враження, що ти не здатний впоратися з роботою. І десь під купою паперів ти не можеш знайти необхідний тобі документ.

Ці прості поради допоможуть розслабитися, підвищити працездатність і отримати хороші кінцеві результати.