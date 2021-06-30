Нові романтичні фото Михайла Заливако з Анною Богдан

Після завершення шоу "Холостяк-11" його переможниця та головний герой Анна Богдан і Михайло Заливако продовжують стосунки. Пара поділилась новим пристрасним фото, повідомляє 24 Канал.

Завершення проєкту "Холостяк-11" дало поштовх Михайлові Заливаці та Анні Богдан здійснювати свої мрії. Пара відправилась до Туреччини, де насолоджувалась відпочинком. Згодом вони повернулися до України. Однак Михайло та Анна продовжують показувати миловидні спільні світлини.

Для спільного виходу у світ Заливако одягнувся лаконічно – у сіру футболку, джинси й білі сліпони з блакитним принтом. Натомість переможниця романтичного шоу обрала жовту атласну сукню на тонких бретелях. Вона поєднала вбрання з м'ятними босоніжками на високих підборах, прикрашених камінцями.

Михайло Заливако та Анна Богдан / Фото з інстаграму

"Холостяк" зворушливо підписав романтичний знімок, зізнаючись у почуттях до коханої.