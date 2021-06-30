Зміна постачальника газу: документи почали приймати в "Дії"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" почала приймати цифрові документи в мобільному додатку "Дія" для оформлення заявки на зміну постачальника газу, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що тепер уся необхідна інформація для зміни постачальника буде довантажуватися в заяву з додатка, а сама процедура зміни постачальника буде займати набагато менше часу.

"Раніше процедура зміни газової компанії займала до 3-х тижнів, тепер - до 3-х днів. Подача заявки відбувається в кілька кліків, а обробка - 10-15 хвилин", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, для того, щоб оформити заяву за допомогою програми "Дія", потрібно зайти на сайт gas.ua в розділ "стати нашим клієнтом"; вибрати можливість "подати заяву з "Дія"; вибрати ID-карту або ідентифікаційний код; сканувати QR-код; підтвердити передачу цифрового документа; заповнити додаткові необхідні поля для зміни постачальника; вибрати функцію "сформувати файл заявки" і після цього підписати заяву у зручний спосіб.