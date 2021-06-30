Леся Нікітюк покрасувалась у наймоднішій сукні літа 2021. Фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками знімками, на яких з'явилася у найстильнішій шовковій сукні літа 2021. Знаменитість позувала на камеру в сріблястому вбранні, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото зірка опублікувала на сторінці в Instagram. Нікітюк позувала в шовковій сукні сріблястого відтінку з розрізом на нозі. Свій аутфіт знаменитість доповнила легким макіяжем з акцентом на очі, акуратною зачіскою – вона зібрала волосся в хвіст, прикрасами у вигляді сережок і босоніжками на невеликому каблуці.

Нікітюк у шовковій сукні. Джерело: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк показала стильний образ. Джерело: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, шовкова сукня – головний супутник жіночого гардеробу у спекотні дні. Цього року популярні моделі з квітковими і "мультяшними" візерунками.