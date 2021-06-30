Чим насправді корисна зелена гречка для здоров'я

Спочатку люди вживали в їжу саме сиру гречку без термічної обробки, яку і відрізняє зелений колір. Однак найбільшою популярністю така каша для сніданку почала користуватися не так давно. У чому ж її користь, повідомляє Профиль.

Багато дієтологів заявляють, що гречка - одна з найкорисніших круп. При цьому, за словами фахівців, корисніше звичайної може бути тільки зелена гречка. Причина криється в тому, що такі зерна не піддавалися руйнівним для їх структури впливів.

Комплекс вітамінів

До складу зеленої гречки входять фосфор, залізо і цілий комплекс вітамінів. Вітамін Р і інші флавоноїди, якими багата ця крупа, відповідають за міцність стінок судин, а також виводять з організму "поганий" холестерин і зміцнюють нервову систему.

Збереження молодості

Рослинні гормони володіють потужними антиоксидантними властивостями. Так, вони сприяють збереженню і продлеванію молодості, а також підвищують стійкість організму перед вірусами. Омега-кислоти і жири, які теж містяться в зеленій гречці, вкрай легко засвоюються організмом. Крім того, в зеленій гречці присутні 18 амінокислот. А ось глютену, протипоказаного при багатьох захворюваннях, наприклад, цукровому діабеті, в цій крупі немає.

Допомога під час вагітності

Корисна така гречка і вагітним жінкам. Експерти відзначають, що її багатий вітамінно-мінеральний склад дозволяє майбутньої матері заповнити втрату корисних речовин, які йдуть на розвиток плода.