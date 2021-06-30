Путін назвав препарат, яким вакцинувалася

Президент Росії Володимир Путін, який ще в квітні отримав другу дозу вакцини від коронавірусу, розповів, що щеплення йому робили "Супутником V". Раніше назва препарату, який йому кололи не розкривалася, повідомляє Страна.ua.

За словами Путіна, він прищепився "Супутником V". Хоча спочатку він обмовився зазначивши, що вакцинувалася "Вектором". Президент РФ сказав, що раніше він не говорив назвe вакцини, тому що його "так попросили, щоб не рекламувати препарат" . Тобто щоб росіяни вакцинувалися різними вакцинами, а не тільки "Супутником".

За словами президента Росії, на відео він процес вакцинації не записував:

"А якби укол треба було робити не в руку, а в інше місце - теж треба було показувати?"

За словами Путіна, його близькі люди - "з найближчого кола" - вакцинувалися і захворіли. Але перенесли хворобу легко.

Також президент РФ заявив, що, на його думку, запобігти подальшому поширенні епідемії можна тільки за допомогою вакцинації. За словами Путіна, він не підтримує обов'язкову вакцинацію, в регіонах її ввели, щоб запобігти новому локдауну. Також президент Росії висловив надію, що упередження громадян проти щеплень будуть проходити.