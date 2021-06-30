У Раді зареєстрували законопроект про гендерну рівність в армії

Народні депутати зареєстрували законопроект забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час військової служби, повідомляє Укрінформ.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект №5713 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях" спрямований на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час проходження військової служби, а також покликаний запобігати дискримінації за ознакою статі в сфері безпеки і оборони.

Проект закону пропонує встановити принципи рівності в армії шляхом зрівняння прав чоловіків і жінок військовослужбовців в сфері соціального захисту.

Зокрема, пропонується забезпечити їм рівні можливості на отримання санаторно-курортного лікування, надати рівне право в мирний час і з деякими обмеженнями під час дії особливого періоду, воєнного стану на використання відпустки по догляду за дитиною, включаючи виплату грошової компенсації при звільненні за всі невикористані дні щорічної додаткової соціальної відпустки.

Також запропоновано надавати військовослужбовцям відпустку при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення не тільки в мирний час, а й в період воєнного стану.

Передбачається також зрівняння чоловіків і жінок військовослужбовців в обов'язки несення військової служби. Зокрема, в контексті добових нарядів, проте з дотриманням законодавства з питань материнства і дитинства, а також дати рівний доступ до вищих офіцерських посад з обов'язковим дотриманням принципу уникнення дискримінації за ознаками статі.

Відзначається, що за фактами дискримінації за переконаннями і ознаками, а також сексуальних домагань, службові розслідування повинні проводитися в обов'язковому порядку для належного реагування на такі випадки, що узгоджується з міжнародними зобов'язаннями України.