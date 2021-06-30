Названо найдобріші породи кішок

Кішки, залежно від породи, можуть досить сильно відрізнятися характером. Деякі вихованці дуже люблять людей, тягнуться до них і хочуть завжди бути поруч. Фахівці перерахували найдобріші породи кішок, повідомляє Профиль.

Мейн-кун

Ця пухнаста і велика кішка зачаровує багатьох людей. Мейн-куни дуже віддані, грайливі, добре піддаються дресируванню, обожнюють свого господаря. При цьому кішка не відрізняється вимогливістю.

Бірманський кіт

Особливість бірманських котів - красиві блакитні очі. Ця порода дуже ласкава і грайлива. Такі вихованці відмінно підійдуть сім'ї з дітьми та іншими домашніми тваринами.

Корніш-рекс

Корніш-рекс вважається найдоброзичливішою породою не тільки стосовно людей, а й до інших домашніх тварин. Коти відрізняються незвичайною формою вух, мініатюрним зростанням, м'якою шерстю і великими виразними очима. Також Корніш рекс виділяється активністю і грайливістю.

Рагамаффін

Рагамаффіни - милі, добрі, слухняні і врівноважені кішки. Вони прекрасно ладнають з дітьми та іншими домашніми тваринами.

Персидський кіт

Перські коти досить вимогливі, але водночас віддані та доброзичливі. Відрізняються незвичайним раскрасом і м'якою струмує шерстю.

Сфінкс

Зовнішність цієї породи кішок може відштовхувати деяких людей, однак насправді це дуже добрі вихованці. Активні і грайливі сфінкси відрізняються великою любов'ю до людей.