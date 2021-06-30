Путін назвав Зеленського "ворогом Росії"

Російський лідер Володимир Путін вважає нинішнє керівництво України "недружнім" стосовно Російської Федерації, повідомляє Деловая столица.

Таку заяву Путін зробив сьогодні в ході "Прямої лінії".

В ході онлайну Путін оголосив стару пропагандистську ідею Кремля, що українці і росіяни — нібито "один народ" і пообіцяв навіть написати про це окрему аналітичну статтю.

"Ми єдине ціле, а сьогоднішнє керівництво України до нас явно недружнє" , — заявив він при цьому.

Водночас Путін чомусь вважає, що український народ не є недружнім щодо країни, яка окупувала частину території України.

Також, за словами російського лідера, Зеленський нібито "віддав країну під повне зовнішнє управління Вашингтона і частково Берліна".