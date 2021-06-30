Клієнтів банків будуть перевіряти по-новому

Монобільшість Верховної Ради проголосувала за законопроєкт №4364, який повинен мінімізувати кібершахрайство і посилити відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами, повідомляє Обозреватель.

Відповідний документ у другому читанні та в цілому підтримав 241 народний депутат, серед яких 193 – з партії "Слуга народу".

Авторами законодавчої ініціативи є низка нардепів партії "Слуга народу", зокрема Ольга Василевська-Смаглюк, Вікторія Кінзбурська, Данило Гетманцев та інші. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Мета документу – зміна підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку.

Законопроєкт передбачає встановлення правил надання платіжних послуг в Україні, встановлення вимог до надавачів платіжних послуг, посилення захисту прав споживачів цих послуг, підвищення безпеки та ефективності надання платіжних послуг, а також сприяння інноваціям та приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Радник глави правління Кредитвест банку Василь Невмержицький зазначав, що більшість клієнтів найбільших українських роздрібних банків, швидше за все, різниці після набуття чинності закону не відчують, оскільки суть цих змін – захистити гроші клієнта від шахраїв.

Що зміниться:

В Україні з'являться дев'ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними, а дві – нефінансовими (також буде визначено коло їх постачальників).