Глава Coinbase рассказал о дальнейших планах листинга активов
CEO Coinbase Брайан Армстронг заявил, что цель биржи — добавить поддержку всех разрешенных законом криптовалютных активов, повідомляє ForkLog.
«Вне наших стандартов листинга (в целях безопасности/законности) мы не предлагаем мнение о стоимости каждого актива. Мы нейтральны к ним, потому что верим в свободные рынки и в то, что у потребителей должен быть выбор в криптоэкономике», — добавил он.
По словам Армстронга, со временем платформа намерена предоставить пользователям инструменты, которые позволят принимать «более обоснованные решения» относительно монет.
«Но в целом не следует воспринимать листинг на Coinbase как публичное одобрение нами этого актива (помимо соблюдения наших минимальных стандартов). Проведите собственное исследование и проявите благоразумие», — подчеркнул глава биржи.