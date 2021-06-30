Глава Coinbase рассказал о дальнейших планах листинга активов

CEO Coinbase Брайан Армстронг заявил, что цель биржи — добавить поддержку всех разрешенных законом криптовалютных активов, повідомляє ForkLog.

1/ Reminder about how Coinbase lists assets: our goal is to list *every* asset where it is legal to do so. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 28, 2021

«Вне наших стандартов листинга (в целях безопасности/законности) мы не предлагаем мнение о стоимости каждого актива. Мы нейтральны к ним, потому что верим в свободные рынки и в то, что у потребителей должен быть выбор в криптоэкономике», — добавил он.

По словам Армстронга, со временем платформа намерена предоставить пользователям инструменты, которые позволят принимать «более обоснованные решения» относительно монет.