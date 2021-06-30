Споживчі настрої українців погіршилися

У травні Індекс споживчих настроїв українців склав 71,3 пункту, що на 5,9 пункту нижче за квітневі показники, повідомляє БiзнесЦензор.

Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens "Споживчі настрої в Україні".

Відзначається, що скорочення індикатора пов'язано зі зниженням економічних очікувань.

Так, індекс поточного становища (ІПС) виріс і склав 64,8, що на 4,8 пункту вище квітневих результатів. Зокрема, індекс поточного особистого матеріального становища склав 57,6, що на 2,3 вище, ніж у квітні, а індекс доцільності великих покупок виріс на 7,4 і склав 72,1.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у травні значно знизився - на 13 пунктів - і склав 75,6. Динаміка складових виглядає так: індекс очікуваних змін особистого матеріального становища склав 80,2 (-12), індекс очікуваного розвитку економіки протягом року - 71 (+10,5), індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом п'яти років - 84,9 (-17,6).

У травні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 4,6 і склав 143,9. Індекс інфляційних очікувань виріс на 5,2 і склав 190,2.

Також покращилися очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців: індекс девальваційних очікувань знизився на 9 п. - 136,2.

"У травні найбільш позитивну динаміку мав індекс доцільності робити великі покупки. З послабленням карантинних обмежень споживачі хочуть реалізувати відкладений попит", - відзначають аналітики Info Sapiens.