ОПЗЖ може не брати участь у позачерговому засіданні Ради

Співголова фракції Юрій Бойко заявив, що депутатська фракція "Опозиційна платформа - За життя" розглядає можливість не брати участі в позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, 1 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми серйозно розглядаємо можливість і, найімовірніше, не прийдемо і не братимемо участі (в позачерговому засіданні парламенту в четвер). Так само, як ми ухвалювали рішення, попередньо, на минулих позачергових засіданнях, які так само демонстрували неповагу до вимог людей, що ми взагалі не братимемо участі в такому шабаші", - сказав Бойко журналістам у кулуарах парламенту в середу.