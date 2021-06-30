Укрпошта виплатила до держбюджету 83 мільйони дивідендів

"Укрпошта" в червні перерахувала до державного бюджету 82,5 млн грн дивідендів за підсумками 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сума відрахувань склала 50% від чистого річного прибутку, який, за даними міжнародного аудиту фінансової звітності, становив 165 млн грн.

Крім того, "Укрпошта" виплатила за минулий рік до бюджетів та цільових фондів 3 млрд грн податків і зборів.

"Державні компанії можуть і повинні бути ефективними. Ми це усвідомлюємо, повністю підтримуємо і робимо все, щоб "Укрпошта" могла виконувати свої зобов'язання перед акціонерами і державою навіть у кризовий рік. Але критичним на етапі розвитку для будь-якої компанії, і "Укрпошти" зокрема, є інвестиції в розвиток.

Тому кожну гривню прибутку і, відповідно, виплачених дивідендів ми міряємо купленими авто або комп'ютерами у відділення ... Адже чим більше ми зробимо сьогодні, тим швидше досягнемо рівня, коли "Укрпошта" не буде залежати від державних виплат за регульовані послуги ", - цитує прес-служба генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

За даними "Укрпошти", 82 млн грн - це вартість заміни дахів або ремонту у 800 відділеннях поштового зв'язку. У таку саму вартість обійдеться покупка 34 вантажівок для перевезення пошти або 127 автомобілів, які стануть пересувними відділеннями. За вказану суму також можна було б придбати і встановити додаткові 9,5 тис. POS-терміналів, що дозволило б збільшити кількість власних терміналів компанії до 17 тис. од.