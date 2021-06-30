Ціни на житло підскочать в 2 рази, ринок чекає застій

Запропоновані урядовим законопроектом №5600 податкові норми для ринку житла можуть призвести до його дворазового подорожчання, а також загального застою в галузі - падіння обсягів продажів і будівництва, скорочення ринку інвестування вдвічі, і навіть банкрутства будівельних компаній, повідомляє UBR.

Президент Конфедерації будівельників України (КСУ) Лев Парцхаладзе пояснив, що до вказаних наслідків призведе збільшення прибуткового податку з 5 до 18% на третю і наступні угоди з квартирами, а також введення ПДВ при продажу квартир. Податок "забудовник змушений буде закласти в ціну житла" і через це для кінцевого покупця вартість квартири "виросте одномоментно на 20%" .

"Введення ПДВ при продаж квартир суперечить самій специфіці будівельної сфери. Будівництво - це довгостроковий проект, забудовник продає квартири на стадії "фундаменту", а право власності покупець отримує через кілька років після завершення будівництва", - аргументував свою позицію Парцхаладзе.

Парцхаладзе пояснює, що сьогодні інвестування в житло займає до 50% в структурі угод на ринку новобудов.

На його думку, збільшення ПДФО значно вплине на купівельну спроможність з метою подальшого перепродажу, що "однозначно спричинить скорочення ринку інвестування в житлову нерухомість" . Потенційним інвесторам буде вигідніше вкладатися в зарубіжну нерухомість або в інші менш ризикові активи, впевнений Парцхаладзе.

"Несправедлива система оподаткування зменшить і обсяги будівництва, і виробництво суміжних з будівництвом галузей більш ніж в два рази, а це неодмінно відіб'ється на економіці країни", - додав президент КСУ.

Він також зазначив, що ціни на житло вже виросли на 30%, причиною чого стала "невдала" реформа архітектурної інспекції. В результаті в 2020 році було введено в експлуатацію 6 млн кв. м проти 12 млн кв. м в 2019-м. Також з початку 2021 року пришвидшилася інфляція, склавши 8,5%, нагадав Парцхаладзе.