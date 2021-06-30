Лілія Ребрик зачарувала літнім образом у рожевому костюмі

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася серією нових літніх фото. Для ранкового ефіру вона обрала костюм рожевого кольору з легкої тканини, повідомляє 24 Канал.

Лілія Ребрик є прикладом для багатьох жінок. Вона ледь не щодня показує ефектні look of the day та надихає на красиві образи. Для зйомок ранкової програми телеведуча обрала яскраве літнє вбрання. Вона позувала на камеру у лляному костюмі рожевого кольору, що складався з широких штанів та oversize сорочки, яку Лілія не застібала. Під сорочку вона одягнула білу атласну майку на тонких бретелях, а талію підкреслила за допомогою пояса.

Такий аутфіт зірка поєднала з білими туфлями-човниками на високих підборах. Візажисти попрацювали над зачіскою та макіяжем ведучої. Волосся Ребрик зібрали у хвіст та залишили декілька пасм, які гарно спадали на обличчя. Тон її обличчя вирівняли, на повіки нанесли коричневі тіні та чорні стрілки, а губи нафарбували малиновою помадою. Образ довершили довгі вишукані сережки.

Лілія Ребрик в рожевому костюмі / Фото з інстаграму Лілії Ребрик