Названі марки авто, водії яких частіше за всіх перевищують швидкість

Водії, які їздять за кермом автомобілів Alfa Romeo, частіше за інших порушують правила дорожнього руху. Їх більше всіх ловили на перевищенні швидкості, повідомляє Обозреватель.

За даними аналітичного агентства Insurify, в середньому 10,5% водіїв у США хоча б раз отримували штраф за перевищення швидкості. Проте в залежності від автомобіля цей показник може збільшуватися або зменшуватися. Про це повідомляє сайт The Drive.

Про перевищення швидкості на Alfa Romeo повідомили 15% водіїв. Вони мали принаймні одне порушення, що на 41% більше середнього показника.

Також до п’ятірки марок, на яких більше всього порушують ПДР, увійшли Subaru, Volkswagen, Maserati та Ram. За їх кермом порушували 12-13% водіїв. Цікаво, що три з п’яти брендів тут є власністю компанії Stellantis. Водночас найменше перевищують швидкість водії, які їздять за кермом автомобілів Lincoln. Їх менше 9%

Insurify також дослідили на яких саме моделях частіше за всіх порушували. У Ram – це 1500. Водночас найменше у марки перевищують швидкість на 2500. У Maserati найбільше порушували на GranTurismo, найменше – на Quattroporte.

У VW, Subaru та Alfa на швидкості спіймали такі ж моделі, як і в попередніх компаніях. Орієнтовані на продуктивність GTI, WRX та Giulia посіли перше місце за порушеннями, а спокійні Beetle, Ascent та Stelvio – внизу.

Ці дані базуються на понад 4 мільйонах водіїв, які зверталися за страховим полісом через Insurify, тому вони не містять повного переліку всіх правопорушень і не базують на державних даних. Проте ця інформація багато про що говорить, і не є дуже далекою від реальності.