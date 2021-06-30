На засідання Кабміну міністри прийшли в футболках збірної України

Сьогодні о 13:00 почалося засідання Кабміну України, проте міністри на нього прийшли в незвичайному образі.

З трансляції засідання уряду видно, що всі міністри прийшли в футболках збірної України з футболу.

Скріншот з прямої трансляції засідання уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль почав засідання уряду зі слів подяки української збірної за перемогу в матчі на Євро-2020. Шмигаль наголосив, що такі події єднають Україну і мотивують на нові подвиги.

Прем'єр також привітав збірну України з виходом в 1/4 Євро-2020. До його привітань приєдналися і всі міністри, які оплесками висловили подяку збірної України.