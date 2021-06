Рейтинг найбільш високооплачуваних українських топменеджерів

Опубліковано щорічний рейтинг «Топ-30 найбільш високооплачуваних керівників українських приватних компаній 2021». У ньому оцінили рівень доходу топменеджерів із 300 найбільших в Україні приватних компаній, повідомляє The Page.

Зарплата ТОПа зазвичай складається з базової частини та винагороди. У оцінці використовували дані про чисту зарплату, які надали найбільші HR-агентства України, назви яких на їхнє прохання не розкриваємо. Важливо й те, що оцінювали доходи найманих менеджерів, а не власників компаній.

Лідерами рейтингу вже третій рік поспіль виявилися глави компаній Ріната Ахметова: ДТЕК — Максим Тимченко й «Метінвест» — Юрій Риженков зі щомісячними ставками майже $60 тис. Але з огляду на бонуси, компенсації та інші виплати фінальна сума може бути набагато більшою. До першої п'ятірки також потрапили Джеймс Норт із Ferrexpo зі щомісячним доходом $50 тис., Ігор Гуцал з «Оптима-Фарм» — $40 тис. і Олег Гез з «Укрнафти» — $40 тис.

Зарплати учасників рейтингу здебільшого перебувають у межах $20 – 30 тис. на місяць. Замикає рейтинг генеральний директор «Ашан Ритейл Україна» Вікторія Луценко із зарплатою $10 тис. на місяць.

Як змінилися зарплати топменеджерів у 2021 році

Партнер HR-компанії Odgers Berndtson Ukraine Олексій Комліченко говорить, що у 2021 році зарплатні пропозиції для топменеджерів істотно не змінилися. Попри локдаун ключові особи компаній займаються постійним пошуком нових рішень, для того щоб забезпечити подальший розвиток бізнесу. Тож локдаун не тільки не знизив, але і збільшив їхнє завантаження.

Водночас карантин вплинув на структуру їхнього доходу. Багато компаній стали відходити від системи KPI (Key Performance Indicators (англ.) — ключові показники ефективності) і переходити до системи OKR (Objectives and Key Results (англ.) — цілі та ключові результати). На перший план вийшли персональні й командні цілі. Увага приділяється тому, як бізнес рухається до їхнього досягнення та як розуміє, що мету досягнуто.

Власники також добре засвоїли золоте правило: якщо прощаєшся з людиною, навряд чи знайдеш дешевше. «Коли людина не шукає роботу, а їй пропонують, вона зазвичай просить якусь премію» , – говорить Комліченко. Адже люди розуміють, що їх запрошують не від хорошого життя і що, можливо, компанія роботодавця перебуває в навколокризовому стані. А в таких випадках діє ще один принцип: last – in, first – out. Тобто «прийшов останнім, підеш першим».

Як криза вплинула на структуру зарплат

У 2021 році деякі компанії пішли на зниження фіксованої частини винагороди топменеджерів і збільшили бонусний складник. У деяких із них змінився порядок виплат: бонуси тепер можуть виплачувати не наприкінці року, а поквартально.

Криза принесла бізнесу не тільки проблеми, а й нові можливості. І це вплинуло на взаємини власників бізнесу з топменеджментом. Були випадки, коли власник не виплачував обіцяне. Наприклад, коли компанія показала екстраординарний результат і виявлялося, що топменеджеру потрібно виплатити не одну, а п'ять річних зарплат. Після успіху починалися розмови: «А який твій особистий внесок? Давай переглянемо... Давай відкладемо...»

Такі ситуації були завжди, але зараз претенденти почали частіше прописувати у своїх контрактах, як чинити в таких ситуаціях.

Зменшення карантинних обмежень додає бізнесу стабільності. Але це не означає, що компанії цього та й наступного року поспішатимуть відмовлятися від підходів до оплати співробітників, які вони напрацювали за останній рік.

Експерти вважають, що тенденція до зниження фіксованої частини винагороди аж до 30% загальної суми виплат триватиме. Інша частина залежатиме від результатів. Водночас від роботодавців і далі чекатимуть виплат не наприкінці року, а поквартально. Можливо, такий підхід стане домінувальним в оплаті праці топменеджерів найближчими роками.