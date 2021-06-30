Міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані заявив, що українська мова стала обов'язковою для єгипетських готелів, де мешкають мандрівники з України, повідомляє 5 канал.

Уряд дав розпорядження працівникам туристичної галузі, аби українською, наприклад, дублювати інформаційні матеріали в готелях.

Також Єгипет зацікавлений в українськомовному персоналі. І вже незабаром запрацює туристична гаряча лінія, де теж використовуватимуть українську, пообіцяли в єгипетському уряді.

"Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо.