Колір має значення: користь від різнокольорових овочів, фруктів

Літо - це не тільки час відпусток, тепла і відпочинку, але і час свіжих овочів, фруктів і ягід. Йдучи по ринку або магазину, на полицях в очі так і кидається різноколірна "смакота". І виявляється, колір овочів, фруктів і ягід може багато про що розповісти про продукт, повідомляє Телеграф.

Дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що колір багатьох овочів, фруктів і ягід обумовлений вмістом в них натуральних пігментів, які відповідають за різні їх корисні властивості. Дані пігменти необхідні для нормального росту і розвитку.

Наприклад:

фіолетові або блакитні (антоцианин) - знижують ризик розвитку хвороб серця і раку шлунка, нормалізують кров'яний тиск і рівень холестерину; ⁣⁣ ⠀

червоні (лікопін) - захищають серце, знижують ризик розвитку раку; ⁣⁣ ⠀

помаранчеві або жовті (бета-каротин) - зміцнюють імунітет, покращують здоров'я очей; ⁣⁣ ⠀

білі або коричневі (алліцин) - покращують пам'ять, знижують ризик хвороб серця і судин, мають антибактеріальні свойства.⁣⁣ ⠀

зелені (хлорофіл) - зменшують ризик онкологічних захворювань, активізує клітинне дихання.⁣⁣ ⠀

"Їжте якомога більше різнокольорових різноманітних овочів, фруктів і ягід. Вони - важлива складова здорового харчування" - зазначає Світлана.