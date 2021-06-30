Лідер РФ назвав Медведчука "справжнім націоналістом"
Президент Росії Володимир Путін визнав, що російську мову в Україні "видавлюють" з реального життя, а підозрюваний в державній зраді глава політради партії ОПЗЖ Віктор Медведчук є, на його думку є справжнім націоналістом, повідомляє Страна.ua.
"Видавлюють російську мову з реального життя. Скрізь вистачає вузьколобих людей, крайніх націоналістів. Вони діють від чистого серця, але не від великого розуму", - сказав Путін.
Також він вказав на утиск опозиції в Україні і привів в приклад справу Медведчука.
"Віктора Медведчука замкнули вдома. Хоча я вважаю саме його справжнім націоналістом", - сказав російський лідер.
Нагадаємо, 11 травня Медведчуку і ще одному нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку виписали підозру в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в включеному Криму. 13 травня Медведчуку призначили запобіжний захід у вигляді цілодобового утримання під домашнім арештом до 9 липня. Після цього голова політради партії анонсував нові суди.