Путін відреагував на інцидент з британським есмінцем HMS Defender

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інцидент у Чорному морі біля Криму з британським есмінцем HMS Defender, повідомляє Лівий берег.

Під час прямої лінії у середу, 30 червня, президента РФ спитали, чи загрожував прохід корабля початком нової світової війни.

"Ви сказали, що світ стояв на межі світової війни. Та ні, звичайно", - відповів на це Путін.

"Навіть якби ми потопили цей корабель, було б важко уявити, що світ став на межу третьої світової війни. Тому що ті, хто це робить, знають: вони не можуть вийти переможцями з цієї війни", - заявив російський президент.

Водночас він сказав, що ця ситуація викликає у нього стурбованість з іншої причини.

"Мене хвилює інше. Підняли великий шум, що ми проводили навчання біля українських кордонів. Я дав вказівку Міністерству оборони потихеньку закінчувати і війська виводити, якщо це когось так хвилює. Ми це зробили. Але замість того, щоб позитивно відреагувати на це, вони приперлись до наших кордонів", - сказав Путін.

"Мене хвилює початок військового освоєння української території. За Конституцією України там не може бути військових баз іноземних. Ну, можна створити навчальні центри, користуватися іншими формами. Ось військове освоєння території, яка безпосередньо межує з нами, створює суттєві проблеми у сфері безпеки. Це стосується життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії. Звичайно, це викликає стурбованість", - заявив російський президент.

Нагадаємо, 23 червня Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по курсу есмінця Defender, який йшов з України в Грузію повз Крим. Великобританія заявила, що розцінила це як навчальні стрільби, проте кореспондент BBC, який був на борту есмінця під час переходу, повідомив, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля есмінця.