Шмигаль анонсував відкриття ринку землі

Запровадження ринку землі — важливий крок для захисту прав українського фермерства, яким передбачається реалізація механізму переважного права на придбання ділянки, яку орендують аграрії, повідомляє Деловая столица.

"Земельна реформа також передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Кредит зможуть отримати навіть малі фермери, які оброблюють землю до 500 га, та які не мають кредитної історії", — заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 червня.

Він також додав, що для купівлі землі треба офіційно показати свої кошти.

"Всі транзакції йтимуть через банк. Усі договори перевірятимуться нотаріусами. Міністерство аграрної політики вже почало інформаційну кампанію з роз’ясненням переваг та деталей роботи ринку землі. Тому наші громадяни зможуть отримати всі відповіді на свої запитання" , — пояснив Шмигаль.

Як відомо, ринок землі в Україні стартує з 1 липня.