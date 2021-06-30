Стало відомо, чи готова дамба на Кримському каналі

Постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич заявив, що дамба на 107-му кілометрі Північно-Кримського каналу завершена на 80 відсотків, повідомляє Кореспондент.

"На 20% вона не добудована, оскільки немає відповідного бюджетного фінансування... Станом на зараз капітальної дамби на 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Якщо щось раптово станеться з дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му кілометрі свою роботу виконає" , - сказав він.

Коментуючи інформацію в ЗМІ, він запевнив, що "нічого не прорвало, вода в Крим не йде".

Кориневич також нагадав позицію Києва про те, що подача дніпровської води в Крим стане можливою тільки після деокупації півострова.