Міжбанк: курс хитнувся в протилежний бік

У середу зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку припинилося.

Експортери, яким Держказначейство виплатило компенсацію податку на додану вартість, не вийшли на ринок з продажем. Не видно сьогодні продажів валюти і від нерезидентів, які не проявили великого інтересу до минулого вчора аукціону з розміщення ОВДП. Проте спекулянти, чітко відчувши, що зниження припинилося, кинулися фіксувати прибуток, додавши свої заявки до заявок інших покупців. Тому котирування, ненадовго опустившись нижче рівня 27,20 гривень, швидко повернулися назад і до обіду піднялися до 27,24-27,26 гривень.

Відреагували на зміну ситуації і на готівковому валютному ринку. Цінники на продаж готівкового «американця», які вчора ввечері опускалися до 27,15-27,16 гривень, знову пішли вгору, досягнувши до обіду 27,19-27,20 гривень. Деякі мережі обмінних пунктів намагалися ставити долар на продаж по 27,22-27,24 гривень, але бажаючих брати за такою ціною сьогодні небагато.

Євро на FOREX сьогодні продовжив зниження до американського долара і опустився до позначки 1,1882 долара. Цей фактор компенсував невелике зростання цінника готівкового долара. В результаті готівковий євро в першій половині дня середи торгується стабільно в межах 32,41-32,45 гривень.

Польський злотий залишився на попередньому рівні: сьогодні в Києві його можна купити за 7,15-7,16 гривень.

Російський рубль в першій половині дня продовжив зниження до американського долара і до обіду досяг позначки 73,20 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці залишилася на тому ж рівні: як і вчора, більшість обмінників продають його по 3,73-3,75 гривні за 10 рублів. Але з'явилися пропозиції і по 3,71-3,72 гривні за 10 рублів.