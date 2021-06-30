Астрономи знайшли гігантську комету на краю Сонячної системи

Комета Бернардінеллі-Бернштейна шириною від 100 до 200 км наблизиться до Сонця до 2031 року, повідомляє Корреспондент.

Комета Бернардінеллі-Бернштейна згідно з даними проекту Dark Energy Survey може бути найбільшою в Хмарі Оорта. Як повідомляє sci-news.com, це перша комета, що наближається до Сонця.

Свою назву небесне тіло отримало на честь двох астрономів Пенсільванського університету, Педро Бернардінеллі і професора Гері Бернштейна, котрі помітили її на архівних знімках проекту Dark Energy Survey - астрономічного огляду у видимій і ближній інфрачервоній області спектра, який вивчає динаміки розширення Всесвіту і зростання великомасштабної структури Всесвіту.

Крім цього, комета відома як C/2014 UN271. Її діаметр становить 100-200 км. Це в 10 разів більше від діаметру більшості комет Сонячної системи.

Тіло почало рухатися на відстані понад 40 000 астрономічних одиниць від Сонця. При цьому, Плутон розташований за 39 астрономічних одиниць від Сонця.

Тепер вона набагато ближча до Сонця - станом на червень 2021 року вона перебуває на відстані 20 а.о. від сонця.

"Ми маємо привілей відкрити, можливо, найбільшу комету з коли-небудь побачених - або, принаймні, більшу, ніж будь-яка добре вивчена комета - і ми побачили її досить рано, щоб можна було спостерігати, як вона еволюціонує в міру того, як вона наближається і нагрівається" , - зазначив професор Бернштейн.

Нагадаємо, астрономи виявили раніше невідому планету величезних розмірів під назвою UN271 2014 року, яка доповнила Сонячну систему.