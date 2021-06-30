Генпрокуратура наполягатиме на продовженні домашнього арешту Медведчука

У травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт політика.﻿ Про це, посилаючись на Офіс генпрокурора, повідомляє РБК-Украина.

Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту, що закінчуються 10 липня, повідомили в ОГУ.

Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку.

Наразі підозрюваний, за словами адвоката, "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".

Автор: Олег Черниш