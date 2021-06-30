Генпрокуратура наполягатиме на продовженні домашнього арешту Медведчука
У травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт політика. Про це, посилаючись на Офіс генпрокурора, повідомляє РБК-Украина.
Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту, що закінчуються 10 липня, повідомили в ОГУ.
Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку.
Наразі підозрюваний, за словами адвоката,
"повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".
Автор: Олег Черниш