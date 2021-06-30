У Харкові СБУ зняла з поїзда антимайданівця "Топаза"

У Харкові зняли з поїзда і примусово доставили в суд відомого учасника антимайдану Гната Кромского на прізвисько - Топаз, повідомляє Depo.ua.

Топаз зазначив, що його "затримали" співробітники Служби безпеки України.

"І знову мене затримала СБУ для доставки в суд примусово. Зняли мене з поїзда, на якому я повинен був приїхати до Києва на засідання суду", - написав Кромський.

У коментарі адвокат Кромского Олександр Шадрін сказав, що чоловіка затримали вчора, 29 червня, за постановою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід. У цьому суді слухається кримінальна виробництво за звинуваченням Кромського по ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

"Так, це Дарницький суд Києва, суддя Скупа, справу за статтею 146. за майданівське питання в Києві. У нього повинно бути вранці засідання в Ленінському райсуді Харкова і в цей же день Дарницький суд призначив йому засідання у другій половині дня.

При цьому виклав інформацію, що він нібито двічі його раніше викликав, виніс ухвалу про привід. І ось ми бачимо виконання цієї постанови", - сказав Шадрін.

"Йому не дозволили оселитися в хостелі, не помістили в ізолятор тимчасового тримання. Залишили ночувати в автомобілі, - сказав адвокат. Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на поїзд, його з поїзда зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду. Так (на виконання Дарницького суду про привід), вони так це мотивують".

Шадрін додав, що паралельно Ленінський райсуд Харкова слухає справ за статтею "хуліганство" із звинуваченням Кромського.

"Це на парковці події. У нього там дві справи. Там він потерпілий по ст. 125 і обвинувачений в хуліганстві. Побилися з людиною", - зазначив адвокат.

Шадрін зазначив, що Кромського зняли з поїзда в місті Харкові.