Експерти назвали причину аномальної спеки в Канаді

Аномальна спека в Канаді, в деяких регіонах якої температура досягла 50 градусів Цельсія, пов'язана з так званим ефектом теплового купола, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами експертів, глобальне потепління може зробити такі екстремальні погодні явища набагато більш частими.

"Тепловий купол" - це зона високого тиску, яка на даний момент розташовується над кордоном США і Канади. Видання відзначає, що інтенсивність цього ефекту є настільки статистично рідкісним, що такі події трапляються "раз на кілька тисяч років". Але зміни клімату можуть зробити подібні екстремальні умови набагато більш частими.

"Єдина проблема назвати це "подією, яка трапляється раз на тисячу років" полягає в тому, що система більше не знаходиться в збалансованому стані. Минуле вже не є надійним орієнтиром для майбутнього. І ця тенденція, за прогнозами, буде зберігатися", - йдеться в Twitter Метеорологічної служби Орегона.