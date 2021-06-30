Шмигаль заявив, що до запуску українських COVID-сертифікатів усе готове

Україна очікує завершення аудиту українського електронного ковід-сертифіката Європейською комісією.﻿ Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Ми в постійному переговорному процесі з європейцями і чекаємо завершення аудиту нашого електронного сертифіката Європейською комісією. Наша мета - повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. Даю доручення віцепрем’єр-міністру з питань євроінтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту електронного сертифіката і підписання відповідної угоди з Єврокомісією", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряд уже схвалив постанову, яка визначає порядок використання таких сертифікатів, з 1 липня почнеться бета-тестування електронних ковід-сертифікатів у додатку "Дія".

“Все готово до запуску документів”, - зазначив глава уряду.

Також Прем'єр-міністр зауважив, що в Україні вже працює 130 центрів вакцинації проти COVID-19, та відзначив роль місцевої влади у відкритті таких центрів.