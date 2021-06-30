Рада прийняла за основу законопроект про збільшення суми гарантування

Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект про отримання державним Ощадбанком (Київ) статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО, №5542-1), яким пропонується поетапно збільшити суму гарантування до 600 тис. грн з 1 січня 2023 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За законопроект проголосували 235 народних депутатів у середу.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спільно з нардепами Іриною Аллахвердієвою, Вікторією Кінзбурською та Юлією Діденко 28 травня зареєстрував законопроект №5542-1.

Згідно з текстом пояснювальної записки, метою законопроекту є вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов'язань ФГВФО перед Мінфіном, наближення українського законодавства у сфері функціонування системи гарантування вкладів до законодавства ЄС та досягнення необхідного рівня забезпеченості системи гарантування вкладів фізосіб, покриття прогнозованого обсягу ризиків у банківській системі, збільшення суми граничного розміру відшкодування коштів.

Під час банківської кризи 2014-2017 рр. для своєчасних і повних виплат вкладників майже 90 неплатоспроможних банків України фонд був змушений залучити майже 80 млрд грн кредитних коштів під ринкові 10-14% від уряду та Нацбанку.

Фонд повністю розрахувався з НБУ, виплативши 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн - нараховані відсотки, а також перерахував Мінфіну 19,6 млрд грн, з яких 7 млрд грн - відсотки. Залишок боргу перед державою на сьогодні становить 46,94 млрд грн, за якими до 2031 року буде нараховано ще 64,16 млрд грн відсотків.