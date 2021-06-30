Пляжі Києва: де заборонено купатися

У Києві станом на 30 червня тимчасово не рекомендується купатися на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербне", "Пуща-Водиця" та Троєщина, повідомляє Деловая столица.

Причиною заборони називають погіршення якості води, спричинене спекою, яка трималася у Києві останніми днями.

Як зазначається, наразі фахівці проводять додаткові дослідження води.

Водночас у КМДА додали, що у столиці літнього сезону 2021 року підготовлено та відкрито 14 пляжів.

Зокрема, у Дніпровському районі для киян працюють 9 пляжів: "Молодіжний", "Венеція", "Передмістна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка";

- в Оболонському районі 2 пляжі – "Вербний" та "Пуща-Водиця";

- у Деснянському районі 2 пляжі – "Чорторий", "Троєщина";

- у Голосіївському районі – пляж "Галерна".

Інформацію про статус пляжів можна відстежувати за прапорами, які розміщені на кожному муніципальному пляжі столиці (зелений – купання без обмежень, жовтий – купатися не рекомендовано, червоний – не купатися), а також на сайті КП "Плесо".

Нагадаємо, в окупованому РФ Криму через погіршення якості морської води після підтоплень була припинена робота 83 пляжів.