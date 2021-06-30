"Ліфчик" Довбика: що насправді вдягнено на героєві матчу зі Швецією на Євро-2020

Форвард збірної України Артем Довбик справив фурор не лише переможним голом у ворота збірної Швеції на Євро-2020, а й своєю екіпіровкою. Відразу після точного удару на останній хвилині овертайму наш нападник зірвав з себе футболку, під якою опинився спеціальний жилет, повідомляє Обозреватель.

У соцмережах цей елемент форми спортсмена тут же охрестили "ліфчиком" або "топіком". Навіщо спортсмени і, зокрема, футболісти надягають під час матчів спеціальний жилет, який називається трекер.

У соцмережах опублікували меми на Довбика. Джерело: Facebook Олексія Гвоздєва

Цей елемент було розроблено компанією STATSports для того, щоб допомогти професійним спортсменам правильно підвищити ефективність своїх тренувань. Пізніше трекер почали використовувати і під час змагального процесу.

Артем Довбик святкує забитий гол.

Девайс закріплюється в підтримуючий жилет. Джерело: statsports.com

Вся інформація доступна в режимі онлайн. Джерело: statsports.com

Основним елементом девайса є спеціальний GPS-приймач, який закріплюється на жилеті між лопатками спортсмена. Під час тренування або матчу тренери та їх підопічні можуть зібрати різну інформацію.

Довбbк вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020.

GPS-трекер для спортсменів. Джерело: statsports.com

Трекер допомагає спортсменам збільшити ефективність. Джерело: statsports.com

Трекер показує подолану дистанцію, кількість прискорень, теплову карту дій на різних ділянках на майданчику, вимірює максимальну швидкість, пульс і багато іншого.

Всю цю інформацію можна отримувати в режимі реального часу за допомогою в тому числі мобільного додатка. Дані допомагають визначити рівень втоми спортсмена, його готовність до додаткових навантажень.

Футболісти "Ліверпуля" використовують трекер.

Подібні системи використовують провідні футбольні клуби Європи, команди північноамериканських ліг з баскетболу, хокею, регбі.

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