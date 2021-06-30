"Ліфчик" Довбика: що насправді вдягнено на героєві матчу зі Швецією на Євро-2020
Форвард збірної України Артем Довбик справив фурор не лише переможним голом у ворота збірної Швеції на Євро-2020, а й своєю екіпіровкою. Відразу після точного удару на останній хвилині овертайму наш нападник зірвав з себе футболку, під якою опинився спеціальний жилет, повідомляє Обозреватель.
У соцмережах цей елемент форми спортсмена тут же охрестили "ліфчиком" або "топіком". Навіщо спортсмени і, зокрема, футболісти надягають під час матчів спеціальний жилет, який називається трекер.
Цей елемент було розроблено компанією STATSports для того, щоб допомогти професійним спортсменам правильно підвищити ефективність своїх тренувань. Пізніше трекер почали використовувати і під час змагального процесу.
Основним елементом девайса є спеціальний GPS-приймач, який закріплюється на жилеті між лопатками спортсмена. Під час тренування або матчу тренери та їх підопічні можуть зібрати різну інформацію.
Трекер показує подолану дистанцію, кількість прискорень, теплову карту дій на різних ділянках на майданчику, вимірює максимальну швидкість, пульс і багато іншого.
Всю цю інформацію можна отримувати в режимі реального часу за допомогою в тому числі мобільного додатка. Дані допомагають визначити рівень втоми спортсмена, його готовність до додаткових навантажень.
Подібні системи використовують провідні футбольні клуби Європи, команди північноамериканських ліг з баскетболу, хокею, регбі.
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