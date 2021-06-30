"Ліфчик" Довбика: що насправді вдягнено на героєві матчу зі Швецією на Євро-2020

"Ліфчик" Довбика: що насправді вдягнено на героєві матчу зі Швецією на Євро-2020

Форвард збірної України Артем Довбик справив фурор не лише переможним голом у ворота збірної Швеції на Євро-2020, а й своєю екіпіровкою. Відразу після точного удару на останній хвилині овертайму наш нападник зірвав з себе футболку, під якою опинився спеціальний жилет, повідомляє Обозреватель.

У соцмережах цей елемент форми спортсмена тут же охрестили "ліфчиком" або "топіком". Навіщо спортсмени і, зокрема, футболісти надягають під час матчів спеціальний жилет, який називається трекер.

У соцмережах опублікували меми на Довбика
У соцмережах опублікували меми на Довбика. Джерело: Facebook Олексія Гвоздєва

Цей елемент було розроблено компанією STATSports для того, щоб допомогти професійним спортсменам правильно підвищити ефективність своїх тренувань. Пізніше трекер почали використовувати і під час змагального процесу.

Артем Довбик святкує забитий гол.
Артем Довбик святкує забитий гол.
Девайс закріплюється в підтримуючий жилет.
Девайс закріплюється в підтримуючий жилет. Джерело: statsports.com
Вся інформація доступна в режимі онлайн.
Вся інформація доступна в режимі онлайн. Джерело: statsports.com

Основним елементом девайса є спеціальний GPS-приймач, який закріплюється на жилеті між лопатками спортсмена. Під час тренування або матчу тренери та їх підопічні можуть зібрати різну інформацію.

Довбbк вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020.
Довбbк вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020.
GPS-трекер для спортсменів.
GPS-трекер для спортсменів. Джерело: statsports.com
Трекер допомагає спортсменам збільшити ефективність.
Трекер допомагає спортсменам збільшити ефективність. Джерело: statsports.com

Трекер показує подолану дистанцію, кількість прискорень, теплову карту дій на різних ділянках на майданчику, вимірює максимальну швидкість, пульс і багато іншого.

Всю цю інформацію можна отримувати в режимі реального часу за допомогою в тому числі мобільного додатка. Дані допомагають визначити рівень втоми спортсмена, його готовність до додаткових навантажень.

Футболісти "Ліверпуля" використовують трекер.
Футболісти "Ліверпуля" використовують трекер.

Подібні системи використовують провідні футбольні клуби Європи, команди північноамериканських ліг з баскетболу, хокею, регбі.

Крім того, ми склали шість невідомих фактів про 24-річного футболіста, який став героєм збірної України.

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