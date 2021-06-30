Нові мовні вимоги і як до них підготуватися

В Україні вступає в дію новий етап втілення норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Нові правила повинні забезпечити присутність українського в публічному просторі, повідомляє Вести.

Тепер, з 16 липня в Україні:

Всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи повинні проводитися державною мовою.

Супровід (конферанс) всіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів повинно відбуватися виключно українською мовою.

У державних і комунальних театрах російськомовні вистави повинні супроводжуватися перекладом на державну мову або субтитрами.

Втім, як реалізувати таку вимогу в законі не пояснюється. Також, всі фільми, які створені не на українському, підлягають обов'язковому перекладу. Закон зобов'язав книговидавців мати в своєму асортименті не менше половини видань з українськими назвами.