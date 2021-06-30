В ОП прокоментували можливу заміну Кравчука в ТКГ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Офісі президента поки що не розглядають можливість заміни 87-річного голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леоніда Кравчука через раніше перенесену ним операцію на серці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що не розглядається (заміна). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", - розповів Подоляк.

Раніше в ЗМІ стало відомо, що перший президент України, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Наразі про його стан не відомо.

Кравчука також не було 28 червня на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-річчя проголошення Конституції України.