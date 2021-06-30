Робота на комп'ютері: чи передбачена додаткова відпустка

Відповідно до п. 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.11 97 р. № 1290 (зі змінами), співробітники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів, повідомляє ЛигаБизнес.

Ця позиція Списку поширюється на всіх працівників, які у своїй роботі застосовують персональний комп'ютер, незалежно від займаної посади (професії) та виду монітору, зазначають у Держпраці.

Додатком 2 до цього Списку (п. 58 підрозділу «Інші види виробництв» розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства») передбачено, що працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (персональному комп'ютері), мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці не вимагається проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Відповідно до ст. 8 Закону «Про відпустки», конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

За пунктами 6 і 7 Порядку застосування Списку, затвердженого наказом Мінпраці України від 30.01.98 р. № 16, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу. У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються лише ті дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Отже, для розрахунку відпустки роботодавець має вести облік робочого часу, відпрацьованого в умовах особливого характеру праці. Затверджених рекомендацій та форми обліку робочого часу щодо роботи за комп'ютером не визначено, тому роботодавці це питання вирішують на власний розсуд, наприклад, за допомогою проведення хронометражу робочого часу кожного працівника, який має право на таку відпустку.

Надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці є обов'язком роботодавця. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці чи з особливим характером праці (ст. 11 ЗУ «Про відпустки»).